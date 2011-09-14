В Украине запретят ряд консервантов и стабилизаторов

Реализация Государственной программы развития внутреннего производства позволит минимизировать потребление гражданами Украины некачественных продуктов питания импортного происхождения и ввести запрет на применение некоторых химических пищевых добавок к продуктам.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ, комментируя Госпрограмму, утвержденную правительством 12 сентября, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Работая над программой развития внутреннего производства, мы поставили задачу повысить пищевую ценность продуктов питания в процессе выращивания, хранения и переработки сельскохозяйственного сырья и изготовления продовольственных товаров за счет совершенствования технологических процессов. А также - запретить применение химических пищевых добавок - красителей, эмульгаторов, стабилизаторов, ароматизаторов, вкусовых добавок и консервантов, способных вызвать аллергию и другие заболевания. Надо ограничить применение опасных агрохимикатов в растениеводстве и стимуляторов роста в животноводстве», - отметил А.КЛЮЕВ.

Он подчеркнул, что граждане Украины имеют право знать, что они покупают и что потребляют. «Для этого мы предусматриваем создание сети межрегиональных современных лабораторий для подтверждения соответствия качества продовольственных товаров и выяснения спорных вопросов их качества», - сказал вице-премьер.