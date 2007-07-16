В Британии родилась девочка с зубами

Грудная девочка Меган Эндрюс поразила докторов и семью, родившись с зубами.

Сейчас ей меньше двух недель, но часть зубов, с которыми она родилась, уже выпали, сообщает издание Brighton Argus.

20-летняя мама Клэр Слимминг из английского города Уэртинга понятия не имела об удивительном явлении, пока акушерка, осматривавшая ее маленькую дочь сразу после рождения, обнаружила во рту у младенца целых семь зубов.

У девочки осталось еще три зуба, которые имеют крепкие корни. Медики предложили родителям удалить их, предварительно сделав малышке укол с обезболивающим средством, но мать отказалась.

MIGnews.com