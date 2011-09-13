Европейцы собирают средства для украинских детей с синдромом Дауна

10 сентября 2011 года из Гамбурга (Германия) в Амстердам (Нидерланды) стартовал велосипедный пробег «The Chicken Run 2011» организованный голландской благотворительной организации The Charity Chicken Foundation. Целью акции является сбор средств для работы Всеукраинского Центра раннего развития ВБО «Даун Синдром» для детей с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями в Украине.

Велосипедный пробег прокатится по Европе с 10 по 17 сентября. За это время пять отчаянных парней, одетые гигантскими цыплятами проедут 550 километров.

Гамбург – Бремен = 112.3 KM

Бремен – Ольденбург = 44.8 KM

Ольденбург – Гронинген = 128.6 KM

Гронинген – Леуварден = 56 KM

Леуварден – Лелистад = 109 KM

Лелистад – Хилверсум = 46.6 KM

Хилверсум – Амстердам = 28.7 KM

По пути (и в Германии, и в Нидерландах) будут устраиваться мероприятия по сбору средств с живой музыкой, лотереями и невероятными проделками самих Цыплят. На последнем отрезке 17 сентября в Хилверсуме к неутомимой пятерке Цыплят присоединятся друзья и единомышленники, чтобы дружной велосипедной колонной проехать до Амстердама.

«Нам невероятно приятно, что голландские ребята нашли нашу организацию через интернет и регулярно теперь нам помогают. Эта инициативная группа – отнюдь не миллионеры, а простые ребята разных профессий, от сварщика до бармена. Они просто инициируют сбор средств, которые передают нам. Эти суммы не так велики, но они очень нужны для работы нашего центра, и мы собираем их по крупицам. Такая благотворительность – яркий пример того, что каждый человек может помочь нуждающемуся в меру своих сил. Приятно, что это понимают так далеко от нас, в Голландии», - отмечает президент организации ВБО «Даун Синдром» Сергей Курьянов.

Это не первая благотворительная акция Charity Chicken Foundation в пользу украинских детей с Синдромом Дауна. В марте 2011 года основатели организации Метью Макгурн и Пит Бредли прилетели в Киев, чтобы передать собранные от предыдущей велогонки средства в Центр раннего развития ВБО «Даун Синдром» для детей с синдромом Дауна. Фото об украинском визите Цыплят: thecharitychickenfoundation.com

Велосипедный пробег «The Chicken Run 2011» стартует второй год подряд. Репортаж о прошлогоднем пробеге Брюссель-Амстердам и о других акциях The Charity Chicken Foundation Вы можете посмотреть на сайте организации thecharitychickenfoundation.com