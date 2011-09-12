Количество ДТП на железной дороге снизилось на 40%

За восемь месяцев 2011 года на железнодорожных переездах и путях железных дорог Украины произошло 46 транспортных происшествий, что на 38,7% меньше, чем за аналогичный период 2010 года (за 8 месяцев 2010 г. - 75 случаев). Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», в частности, 37 случаев произошло на переездах и 9 на колеях вне переездов.

Количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 29 человек - с 49 до 20, в частности, погибших - на 9 человек, с 18 до 9, количество травмированных - на 20 человек, с 31 до 11.

Отмечается, что все ДТП на железнодорожных переездах произошли из-за выезда автотранспорта на рельсы, несмотря запрещающие сигналы звуковой и световой сигнализации. Ни в одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что вопреки всем мерам со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на пути и переездах является именно внимательность и дисциплинированность водителей, которые берут на себя ответственность за жизнь и здоровье своих пассажиров.