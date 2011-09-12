Фонд «Развитие Украины» ко Дню усыновления объявляет конкурс

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» ко Дню усыновления объявляет конкурс на лучшую историю «По страницам счастья».

Приглашаем усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей взять в нем участие. Посылайте свои истории, а также фото (по желанию) по электронному адресу: sirotstvo@magnolia-tv.com. Обязательно указывайте контактные телефоны, чтобы организаторы могли позже с Вами связаться.

Истории принимаются до 20 сентября 2011 года. Все они будут размещены на портале. Победителей будут избирать сами пользователи портала. Голосование будет длиться до 7 октября 2011 года.

Авторы 10 наилучших историй получат цифровые фотоаппараты.

Счастья Вам!!!