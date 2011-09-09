80% украинцев неудовлетворены качеством медобслуживания

80% украинцев неудовлетворены качеством медицинского обслуживания, которое они получают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина, которые были представлены на пресс-конференции в Киеве на тему: «Медицина в Украине».

Согласно данным опроса, полностью неудовлетворены качеством медобслуживания 40,3% опрошенных, «скорее неудовлетворены» – 39,7%.

Удовлетворены качеством медобслуживания только 18,3% респондентов. Из них «скорее удовлетворены» – 15,1%, полностью удовлетворены – 3,2%, затруднились ответить на данный вопрос – 1,7%.

Подавляющее большинство опрошенных граждан (93,3%) считают, что в Украине необходимо провести реформу системы здравоохранения. По мнению 4,3% опрошенных такая реформа не нужна, а 2,4% затруднились ответить на этот вопрос.

Кроме того, более половины украинцев (60,2%) считают дорогие лекарства наиболее острой проблемой сферы здравоохранения. Около трети респондентов (35,6%) считают важными такие проблемы как отсутствие финансирования медицинских учреждений, необходимость оплаты медицинских услуг (32,2%), отсутствие необходимого оборудования или медикаментов (30,1%). Около четверти опрошенных назвали среди острых проблем сферы здравоохранения большие очереди (25,7%), нехватку специалистов, низкую квалификацию медперсонала (24,9%).

Также актуальными проблемами здравоохранения украинцы считают низкое качество медицинских услуг (18,2%), низкую зарплату специалистов (16,2%), безразличие врачей (15,1%), взятки (12,8%), плохое состояние больниц (10,8%), большую загруженность врачей (6,2%). Ответ «другое» дали 5,3% опрошенных, 1,2% затруднились ответить на данный вопрос.

Корме того, опрос показал, что в случае болезни 40,2% опрошенных в первую очередь обращаются в государственную (бесплатную) поликлинику или больницу. Почти треть респондентов (30,1%) в случае болезни предпочитают лечиться самостоятельно. Обращаются в частную (платную) поликлинику или больницу 5,6% опрошенных, к народным целителям, нетрадиционной медицине - 2,5%. Ничего не делают в случае болезни 5,3% респондентов. Ответ «другое» дали 4,1% украинцев, 1,2% затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (54,2%) периодически покупают лекарства. При этом более трети опрошенных (36,7%) признались, что покупают лекарства постоянно. 7,5% респондентов ответили, что никогда не покупают лекарства, а 1,6% затруднились ответить.

При покупке лекарственных препаратов 42,2% граждан Украины руководствуются предписанием врача, 36,8% - личным опытом.

Для 12,6% респондентов решающую роль при покупке лекарства играет его цена. Советом фармацевта руководствуются 10,4% опрошенных, советом знакомых - 6,6%, рекламой - 1,9%. Заявили, что не покупают лекарства, 5,5% украинцев, а 1,7% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство граждан Украины (70,5%) признались, что для их семей стоимость медикаментов является проблемой. Из них 37,4% предпочли ответ «скорее да», 33,1% «точно да». При этом менее чем для четверти украинцев (22,4%) такой проблемы не существует. Из них ответ «скорее нет» выбрали 11,8%, «точно нет» - 10,6%. Затруднились ответить 7,1% опрошенных.

Телефонный опрос проводился Институтом Горшенина с 5 по 7 сентября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

Говоря о высокой стоимости лекарственных препаратов, в том числе отечественных, представитель Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины, заместитель генерального директора АО «Лекхим» Валентина МАЗУРИК отметила, что отечественные лекарственные препараты делаются исключительно из импортных активных ингредиентов, которые не производятся в Украине и цены на которые достаточно высокие. По ее словам, в производстве лекарств также используются вспомогательные вещества, которые требуют высокого качества производства и их также приходится закупать в других странах, в основном Германии и Франции.

«Я согласна, что лекарства очень дорогие, но они не должны быть дешевыми. Имея такой уровень производства, невозможно производить дешевое лекарство», - сказала эксперт.

В.МАЗУРИК считает, что регулировать цены на лекарства должен сам рынок.

«Реформа здравоохранения очень нужна, но нужно думать не о том, чтобы снизить цену на лекарства, а о том, как сделать, чтобы украинский потребитель смог приобрести эти лекарства, а для этого нам нужна страховая медицина», - добавила эксперт.

Она также отметила, что за последние годы все отечественные фармацевтические производители инвестировали средства в свои производства и привели их в соответствии с международными стандартами. По словам эксперта, 95% всех лекарственных препаратов производится в Украине и их качество очень хорошее.

В.МАЗУРИК также считает необходимым, чтобы украинские врачи указывали в рецептах не коммерческие названия лекарств, а международные непатентованные названия.