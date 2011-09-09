Януковича пригласили на Генеральную Ассамблею ООН

Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун пригласил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на заседание высокого уровня с участием глав государств и правительств по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

«Хотел бы воспользоваться случаем и пригласить Вас принять участие в заседании высокого уровня. Рассчитываю, что благодаря Вам и Вашей преданности делу нам удастся решить проблему и сделать 2011 год определяющим моментом наших совместных усилий, направленных на прогресс всего человечества», – говорится в приглашении ПАН Ги Муна, направленном В.ЯНУКОВИЧУ.

Заседание высокого уровня по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними состоится 19-20 сентября 2011 года в Нью-Йорке. На заседании будет определен план действий по обеспечению эффективной профилактики неинфекционных заболеваний во всех странах и расширению доступа к лечению и уходу во всем мире.