Когда Украина откажется от перевода часов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования рекомендует парламенту принять проект постановления об изменении порядка исчисления времени на территории Украины – то есть, отказаться от перевода часов на зимнее и летнее время.

Об этом сообщает Информационное управление Верховной рады Украины.

Как сказано в сообщении, проектом постановления (регистр.№8330) предлагается установить на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа.

По мнению народных депутатов, ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время "вызывает так называемый часовой стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека, а это - больше расходы, чем незначительная экономия электроэнергии".

В частности, подчеркивалось на заседании, поскольку люди хорошо чувствуют изменение биоритмов в природе, в периоды перевода часов - весной и осенью - количество обращений к врачам растет. Изменение биоритмов больные люди чувствуют намного больше, чем здоровые - у них наблюдаются патологические реакции. Перевод часов для одних - это обострение болезни, а для других - просто дискомфорт.

Сегодня, отмечали в ходе обсуждения, некоторые страны мира уже отказались от перевода часов на зимнее и летнее время.

Отмечалось также, что потребность в принятии проекта постановления возникла "учитывая многочисленные обращения граждан Украины об отказе от практики перевода часов на зимнее и летнее время и с целью предотвратить негативное влияние на здоровье граждан в результате перевода часов на час вперед и на час назад".

Как сообщал УНИАН, переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР и России с 1981 года. Это делают и большинство стран Европы.

Предложения об отмене в Украине перехода на летнее и зимнее время начали раздаваться сразу после того, как с таким предложением выступило руководство Российской Федерации.

9 июня 2011 года Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал указ об отмене зимнего времени. Документ вступит в силу через 60 дней после подписания.

Российским законом предусматривается, что отмена перехода на зимнее время благоприятно скажется на состоянии экономики России, а также на здоровье граждан. Раньше Д.МЕДВЕДЕВ неоднократно заявлял, что перевод стрелок часов связан со стрессом и заболеваниями.