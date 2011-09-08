Усилены меры предотвращения фальсификации лекарств

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения фальсификации лекарственных средств".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 257 народных депутатов из 354, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается, что а Государственный реестр лекарственных средств Украины вносятся такие сведения о лекарственном средстве: название лекарственного средства (торговое название, международное непатентованное название); производитель (название, местонахождение юридического лица и его производственных мощностей); синонимы, химическое название, полный состав лекарственного средства; фармакологическое действие, фармакотерапевтическая группа лекарственного средства; показания, противопоказания, меры предупреждения, взаимодействие с другими лекарственными средствами; способы применения, доза действующего вещества в каждой единице и количество единиц в упаковке; косвенное действие, форма выпуска, условия хранения, срок пригодности, условия отпуска; инструкция для медицинского применения лекарственного средства; фармакопейная статья или методы контроля качества лекарственного средства.

Общие требования к материально-технической базе для производства лекарственных средств, проведения производственного контроля их качества, а также технологических регламентов устанавливаются центральным органом исполнительной власти по лекарственным средствам.

Контроль над качеством лекарственных средств и условиями их производства осуществляется центральным органом исполнительной власти по лекарственным средствам и подчиненными ему территориальными органами исполнительной власти по лекарственным средствам в соответствии с законом.

Центральный орган исполнительной власти по лекарственным средствам возглавляет руководитель, который по должности является Главным государственным инспектором Украины по лекарственным средствам. Руководитель центрального органа исполнительной власти по лекарственным средствам имеет двух заместителей, в том числе одного первого, которые по должности являются заместителями Главного государственного инспектора Украины по лекарственным средствам.

Руководители территориальных органов исполнительной власти по лекарственным средствам по должности являются главными государственными инспекторами по лекарственным средствам на соответствующих территориях, а их заместители – соответственно заместителями главных государственных инспекторов по лекарственным средствам на соответствующих территориях.

Другие специалисты центрального органа исполнительной власти по лекарственным средствам и специалисты его территориальных органов, на которых возложено осуществление государственного контроля над качеством лекарственных средств, являются по должности государственными инспекторами по лекарственным средствам.

Предусмотрено, что контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств, то есть их перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с укрывательством от таможенного контроля, карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также если предметом этих действий были особо опасные наркотические средства, или психотропные вещества, или наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, или прекурсоры, или фальсифицированные лекарственные средства в крупных размерах, караются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, или прекурсоров, или фальсифицированных лекарственных средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.

Преднамеренное изготовление фальсифицированных лекарственных средств, приобретение, перевозка, пересылка или хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств, если такие действия создали угрозу для жизни или здоровья лица, или совершенные в крупных размерах, караются штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо ограничением свободы сроком до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией фальсифицированных лекарственных средств, сырья и оборудования для их изготовления.