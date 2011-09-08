Граждан Украины нет среди погибших от взрыва в Нью-Дели

Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Нью-Дели возле Высшего суда Индии, который произошел 7 сентября в 7.45 по киевскому времени.

Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

В результате взрыва 11 человек погибли и более 60 ранены.

МВД Индии расценивает данный взрыв как террористический акт. Полицией Нью-Дели введены повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей.