Граждан Украины нет среди погибших от взрыва в Нью-Дели
10:55, 08 сентября 2011Страна
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11 человек погибли и 60 ранены
Граждан Украины нет среди погибших и пострадавших в результате взрыва в Нью-Дели возле Высшего суда Индии, который произошел 7 сентября в 7.45 по киевскому времени.
Об этом сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
В результате взрыва 11 человек погибли и более 60 ранены.
МВД Индии расценивает данный взрыв как террористический акт. Полицией Нью-Дели введены повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей.
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