Житель Запорожской области прожил в вольере со львом 36 дней

Житель Запорожской области Александр ПЫЛЫШЕНКО – владелец частного зоопарка в пгт Васильевка, успешно завершил эксперимент по 36–дневному проживанию в вольере со львом – львицей Катей, которая в период эксперимента родила 2 львят.

По данным зафиксировавших рекорд представителей Книги рекордов Украины, А.ПЫЛЫШЕНКО установил не только украинский, но и мировой рекорд.

«Александр ПЫЛЫШЕНКО «побил» достижение представителя США, который смог прожить в клетке с двумя львами две недели, а затем вынужден был прервать эксперимент из-за агрессивного поведения животных», - сообщил представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧИБИЙ, отметив, что у рекорда владельца Васильевского зоопарка есть все основания попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Сам А.ПЫЛЫШЕНКО утверждает, что с помощью своего эксперимента рассчитывал привлечь внимание общественности к проблемам диких животных, проживающих в частных зоопарках, верит, что это удалось и утверждает, что совместное проживание в вольере дало ему массу новых впечатлений и изменило поведение львицы.

«Она стала лучше меня понимать, доверять своих детенышей и даже есть человеческую пищу - супы, помидоры, чего раньше не было», - рассказал А.ПЫЛЫШЕНКО.