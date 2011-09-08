Отклонили законопроект о повышении помощи малообеспеченным семьям

Большинство членов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и труда, а это представители Партии регионов и коммунисты, отклонили ряд социальных законопроектов, в том числе законопроект депутатов фракции «БЮТ-Батькивщины» Андрея ПАВЛОВСКОГО и Александра СОЧКИ о повышении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батькивщина», по словам А.ПАВЛОВСКОГО, «этим законопроектом предлагалось, чтобы размер денежной помощи определялся, исходя из полного размера прожиточного минимума, как того требует закон о государственных социальных гарантиях, который предусматривает, что все соцвыплаты насчитываются, исходя из полного размера прожиточного минимума».

«Вместо этого правительство, игнорируя это требование закона, рассчитывает размер социальной помощи малообеспеченным семьям из каких-то виртуальных цифр. Фактически выходит, что этот размер обеспечения на 50% меньше, чем определенный законом прожиточный уровень», - отметил народный депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ сказал, что из-за этого «несколько миллионов малообеспеченных семей недополучают половину денег, которые они должны были получать согласно действующему законодательству».

«Я считаю это ничем иным как проявлением антинародной политики власти в отношении граждан, которые очень активно поддерживали ее на выборах», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.