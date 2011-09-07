Вводят еженедельный мониторинг обеспечения больниц вакцинами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО проводить еженедельный мониторинг обеспечения медицинских учреждений противовирусными лекарствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Кабинета министров Украины.

«Учитывая состояние дел в Министерстве здравоохранения, где порядок только сейчас начал наводиться, требую от министра АНИЩЕНКО ввести еженедельный мониторинг обеспечения больниц, поликлиник, амбулаторий, аптек вакцинами, профилактическими средствами, средствами гигиены и защиты, лекарствами против вирусных болезней и т.п.», - сказал Н.АЗАРОВ.