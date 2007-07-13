В Украине нарушаются права граждан на безопасность продуктов питания

Закон «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов», принятый Верховной Радой Украины 31 мая, нарушает общеконституционные права граждан на безопасность продуктов питания.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН высказал генетик, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологий Григорий ПЕТЮХ.

«Этот закон не соответствует минимальным международным нормам и уже действующему законодательству в Украине. Закон нарушает общеконституционные права граждан на безопасность продуктов питания и в результате приведет к масштабному экономическому ущербу», - сказал Г.ПЕТЮХ.

По его словам, закон не предусматривает ограничений на использование генетически модифицированных организмов (ГМО) при производстве продовольственных продуктов, а также связанных с этим рисков для здоровья граждан и окружающей среды. «Термин «риск» упоминается только в терминологии закона, а дальше в тексте об этом ничего не сказано – нет оценки рисков и системы управления рисками», - добавил ученый.

Г.ПЕТЮХ также считает, что этот закон не входил в перечень документов, необходимых для вступления Украины в ВТО. «Страна может самостоятельно регулировать эту сферу», - пояснил он.

В свою очередь координатор Всеукраинского детского союза «Екологічна варта» Елена ПАЩЕНКО считает, что принятый закон также нарушает право ребенка на получение информации о качестве продуктов питания. «Ребенок, который воспитывается в детских садах, школах-интернатах, не знает, какими продуктами их кормят – с генетически модифицированными организмами или без них»,- сказала она.

Первый заместитель председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяна ТИМОЧКО сослалась на результаты исследований российский и английских ученых, согласно с которыми постоянное употребление продуктов питания с ГМО приводит к нарушениям репродуктивной функции у женщин, к повышению аллергических реакций, к накоплению токсинов в организме человека и вырабатыванию устойчивости организма к антибиотикам.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 31 мая приняла Закон «О Государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов».

Закон поддержали 312 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Закон определяет основные принципы государственной политики в области обращения с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Закон устанавливает требования к ГМО, порядок их высвобождения в окружающую среду для проведения испытаний, принципы государственной регистрации, требования к ввозу и транзиту, а также ответственность за нарушение законодательства в области поведения с ГМО.