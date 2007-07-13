Донецких малышей лечат итальянские кардиохирурги

В Донецке вскоре будут лечить сердечную недостаточность у новорожденных. До сих пор это было возможно только за границей и изредка в Киеве. С врожденной сердечной недостаточностью в Украине каждый год рождается 4 тысячи детей, треть из них нуждается в немедленной операции, которая стоит не менее 5 тысяч долларов, сообщает СТБ.

У одногодичной Валерии Льовиной недостаток сердца проявили еще на шестом месяце жизни. С того времени малыш постоянно находится под надзором врачей.

Валерию оперировал всемирно известный профессор из Италии Витторио Ванини и его консультанты. Врачи говорят, девочка хорошо себя чувствует, состояние стабильное.

Вообще за 3 дня в Донецке итальянские кардиохирурги прооперируют 20 малышей. За каждой операцией внимательно следят местные кардиологи.

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