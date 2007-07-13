В Харьковской больнице скорой помощи будет работать пресс-центр

В городской больнице скорой помощи открылся пресс-центр.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета с ссылкой на заместителя городского председателя – директора Департамента здравоохранения и социальных вопросов Игоря ШУРМЫ, целью создания пресс-центра является обеспечение прозрачности деятельности городских учреждений здравоохранения и своевременное информирование общественности о том, что происходит в городской системе здравоохранения.

И.ШУРМА отметил, что работа пресс-центра призвана предотвратить отвлечение медицинских работников от выполнения их непосредственных обязанностей по предоставлению медицинской помощи.

К полномочиям пресс-центра И.ШУРМА также отнес информирование СМИ и общественности путем публикации необходимых статистических данных, освещение проблем, которые есть в городском здравоохранении, проведение пресс-конференций, брифингов, научно-практических конференций, презентаций в сфере здравоохранения города.

В ближайшее время будет открыта веб-страница в Интернете.

Руководителем пресс-центра назначена Елена МАРЧЕНКО.