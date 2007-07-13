Минздрав будет проводить иммунизацию населения против кори и краснухи

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает программу проведения дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, министерство провело в регионах Украины учебно-тренинговые семинары по подготовке медиков к дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи.

В работе семинаров приняли участие главные внештатные специалисты Минздрава, научные работники Академии медицинских наук Украины, врачи, специалисты региональных санэпидслужб.

Обучение медиков проходило в рамках официального визита в Украину совместной миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по выполнению программы ликвидации кори в Европейском регионе и сертификации Украины до 2010 года как территории, свободной от кори.

Как утверждает Минздрав Украины, проблема заболевания корью и краснухой среди взрослых актуальна для всех стран Европейского региона, в том числе и Украины. По данным ВОЗ, на сегодня в странах широкого применения вакцинации частота этих заболеваний существенно снизилась, по сравнению с довакцинонным периодом, поскольку основным средством профилактики этих заболеваний является вакцинация.

Также оказалось, что теперь чаще всего болеют подростки и молодые взрослые, которые не вакцинировались. Вспышки инфекции наблюдаются в учебных заведениях, где скапливается больше всего молодежи.

По результатам эпиданализа Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, в последние годы в нашем государстве подавляющее количество больных приходится на возрастную группу 15-29 лет (в основном болеют ученики старших классов школ и студенты высших и средних учебных заведений), которые не прошли или нарушили график вакцинации.

Проведение дополнительной иммунизации против кори и краснухи, утверждают в Минздраве, даст возможность существенно снизить уровень заболеваемости взрослого населения, избежать тяжелых осложнений среди взрослых и детей, а также будет иметь для государства экономический эффект.

В прошлом году в Украине корью заболели 42 724 человек, из них 33 378 взрослых, 9 346 детей. Больше всего больных – в Крыму, Ривненской, Харьковской, Херсонской областях и в Киеве.

В 2006 году краснухой в Украине заболели 15 106 человек, из них 8 158 детей, 6 954 взрослых. Больше всего больных - в Киеве, Крыму, Харьковской, Ривненской областях.