Систему экстренной помощи «112» введут до конца 2014 г.

Система вызова экстренной помощи по единому телефонному номеру «112» может быть введена до конца 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета по экономическим реформам заявил министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА.

По его словам, на 30 октября будет готово технико-экономическое обоснование проекта.

Кроме того, министр сообщил, что на сегодняшний день соответствующий законопроект одобрен правительством, согласован всеми заинтересованными ведомствами и направлен в Верховную Раду.

«Я хочу доложить, что по состоянию на первую декаду января (2012 года – УНИАН) мы готовы вынести проектно-бюджетную документацию и проводить тендеры. Для этого надо выделить средства для того, чтобы можно было развернуть систему», - сказал В.БАЛОГА.

Он также отметил, что к апрелю следующего года МЧС готово внедрить систему «112» в городах, которые будут принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщал УНИАН, 12 января 2011 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ создать систему экстренной помощи гражданам по единому телефонному номеру "112".

13 апреля 2010 года Кабмин Украины увеличил финансирование проведения мероприятий к Евро-2012 из средств стабилизационного фонда, в частности, 17 млн. 700 тыс. грн. были выделены на создание и обеспечение функционирования системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру "112".

Единая диспетчерская служба спасения сконцентрирует в себе функции, которые ранее выполняли оперативно-диспетчерские системы служб экстренного реагирования "101", "102", "103", "104".