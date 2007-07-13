В России узаконят детскую трансплантологию

Министерство здравоохранения и социального развития РФ разработало инструкцию, которая регламентирует процедуру пересадки печени, сердца, кишечника, легкого от ребенка к ребенку.

Сейчас в России детское донорство запрещено, однако министерство планирует разрешить такие операции уже в следующем году. Врачи считают, что снятие запрета поможет сотням пациентов, однако правозащитники опасаются, что детская трансплантология может "принести больше вреда, чем пользы".

По данным Московского координационного центра органного донорства, ежегодно в операциях по пересадке органов нуждаются 5 тысяч россиян. Из них 30% дети. Как сообщили в НИИ здоровья детей РАМН, в среднем ежегодно в РФ примерно 200 детей должны получить донорскую почку, 100 - печень, 150 детей нуждаются в операции по пересадке сердца.

"Потребности пациентов-детей в трансплантации органов не удовлетворены, и это чудовищно, - считает директор НИИ здоровья детей, академик РАМН Александр Баранов. - Все потому, что операции по трансплантации донорских органов от детей к детям у нас запрещены, хотя во многих странах мира такие операции давно делают. Собственные законы о детском донорстве есть, например, в США, Канаде, Германии, Великобритании, Испании и других развитых странах".

Согласно планам Минздравсоцразвития, изымать органы для нуждающихся будут по "Инструкции по констатации смерти ребенка на основании диагноза смерти мозга". Документ содержит комплекс медицинских критериев, наличие которых обязательно для установления диагноза смерти мозга. При этом в проекте документа очень подробно расписаны действия врачей по исследованию каждого критерия, а также сказано, что спустя 12 часов проводят повторную процедуру установления смерти мозга.

Врачи считают, что разрешение педиатрической трансплантологии в стране необходимо. "Мы уже не раз обращались с письменными просьбами в Минздравсоцразвития, потому что во всех развитых странах совершают забор органов у несовершеннолетних, и у них дети не умирают от того, что им не сделали операцию", - заявил директор НИИ трансплантации тканей и искусственных органов Валерий Шумаков. Его поддерживает и директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

"Давно пора давать в нашей стране детской трансплантологии зеленую улицу, а не вывозить малышей за границу, тем более что это очень дорого", - заявил Бокерия. Операция по пересадке печени, например, стоит порядка 100 тысяч долларов.

Однако у разрешения детской трансплантологии есть и противники. Правозащитники считают, что принятие инструкции и разрешение пересадки детских органов принесет обществу больше вреда, чем пользы. "Объявлять трупом человека с бьющимся сердцем только потому, что у него умер мозг, это преждевременно, - считает глава общественного совета по защите прав пациентов Александр Саверский. - Люди по нескольку лет находятся в коме, спят летаргическим сном. По-моему, нельзя лишать таких пациентов шансов на выживание".

"Донорство органов спасет немало малышей от смерти, но нельзя исключить, что врачи-трансплантологи начнут злоупотреблять своими функциями, то есть забирать органы у детей без разрешения родителей. Такие случаи обязательно будут, поэтому нужно ужесточить наказание в отношении недобросовестных медиков", - заявил президент Общества доказательной медицины Кирилл Данишевский.

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