Янукович поручил Кабмину упорядочить проверки СЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству в месячный срок разработать законопроекты по упорядочению проверок СЭС и пожарных служб, а также повысить ответственность предприятий за нарушения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам при Президенте.

«Поручаю правительству в месячный срок разработать законопроекты, в которых предусмотреть такой порядок проверок и одновременно усилить ответственность, в том числе до уголовной, собственников частных предприятий за нарушение санитарных норм и правил пожарной безопасности», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что сфера проверок со стороны СЭС и пожарных - одна из наиболее коррумпированных в стране.