В детском оздоровительном центре милиционеры избили подростков

Пятеро милиционеров в Полтавской области уволены со службы после избиения подростков в детском оздоровительном центре «Миргородский».

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По данным ЦОС, сейчас в этом центре в селе Олефировка Миргородского района оздоравливаются воспитанники Градижской специальной школы-интерната. Общественный порядок в указанном оздоровительном заведении охраняют работники Миргородского горрайотдела.

10 июля в 16.00 на дежурство заступили два инспектора взвода патрульной службы, задачей которых было поддержание порядка на дискотеке, которая начинается около 19 часов.

На то время часть детей вернулись с речки и стояли в коридоре. Указанные работники милиции начали словесно оскорблять подростков, а двух из них позвали в свою комнату. Через пару минут ребята выбежали из комнаты и пожаловались своим товарищам, что их избили милиционеры. Защитить оскорбленных собрались девять подростков, и уже через минуту между ними и работниками патрульной службы возникла ссора, отметили в ЦОС.

В свою очередь патрульные милиционеры позвонили на мобильные телефоны своим четырем коллегам, которые также несли службу по охране порядка в оздоровительном центре, а на то время отдыхали, и вызывали их на помощь, чтобы «разобраться» с подростками. Через полчаса еще трое инспекторов патрульной службы и помощник участкового инспектора милиции были на месте, и один из них ударил парня-подростка в лицо и в присутствии детей словесно оскорбил женщину-воспитателя.

Директор заведения немедленно отреагировал на неправомерные действия милиционеров и обратился с письменным заявлением к руководству Миргородского горрайотдела милиции.

«Результатами этой истории стали дисциплинарные взыскания и увольнение из органов внутренних дел. Так, решением руководства УМВД указанные двое инспекторов и их коллега, который поднял руку на парня, поплатились службой и немедленно уволены из милиции. Лишились должностей и их непосредственные руководители – старший инспектор по организации деятельности патрульной службы группы охраны общественного порядка и начальник отделения участковых инспекторов милиции Миргородского ГРО. Другие трое участников «выяснения отношений» с детьми и исполняющий обязанности начальника горрайотдела милиции предупреждены о неполном должностном соответствии», - заявил представитель ЦОС УМВД Украины в Полтавской области.