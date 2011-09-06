ВР приняла закон о предотвращении дискриминации ребенка

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 18 Закона Украины “Об общем среднем образовании” (относительно предотвращения дискриминации при поступлении в начальную школу)”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 264 народных депутата из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом запрещается проверять уровень знаний во время зачисления детей в общеобразовательное учебное заведение, кроме гимназий, лицеев, коллегиумов, специализированных школ (школ-интернатов).