Миргород и Скадовск стали курортами госзначения

Верховная Рада Украины объявила территории городов Скадовск и Миргород курортами государственного значения.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в целом Закона Украины "Об объявлении природных территорий города Скадовска Херсонской области курортом государственного значения" проголосовали 252 народных депутатов из 295, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон Украины "Об объявлении природных территорий города Миргорода Полтавской области курортом государственного значения" поддержали 260 народных депутатов из 294, зарегистрированных в сессионном зале.

Законами предусматривается объявить природные территории городов Скадовск и Миргород курортами государственного значения и утвердить границы округа и зон санитарной охраны этих курортов.