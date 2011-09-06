Министр просит позаботиться о соцзащите медработников

Министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО лично обратился с письмом к каждому руководителю региона и председателям областных (городских) советов с просьбой утвердить региональные программы социальной защиты медицинских работников и повышения престижа их труда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, А.АНИЩЕНКО обратился к руководителям регионов в связи с крайне сложной ситуацией, сложившейся в стране с обеспечением медицинскими кадрами, - сегодня Украине не хватает 46,9 тысяч (из них более 6 тысяч в сельской местности) врачей, а младших медицинских работников – 24,5 тысяч.

В результате целого ряда факторов в заведениях здравоохранения наблюдается крайне высокая текучесть врачей и медицинских сестер, особенно молодых специалистов, в первую очередь из-за неудовлетворительных условий труда и быта, отсутствия жилья и эмиграционных процессов. Это ставит под угрозу качество и доступность медицинской помощи для населения, особенно в сельских районах и на депрессивных территориях.

Министерство здравоохранения Украины со своей стороны увеличивает объемы государственного заказа на подготовку врачей по государственному заказу и ежегодно распределяет до 2 тысяч врачей в заведения здравоохранения, расположенные в сельской местности. С текущего года, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины, этому контингенту выпускников при условии отработки не менее трех лет по направлению и заключения соответствующих соглашений будет выплачиваться одноразовая адресная материальная помощь в объеме пяти минимальных заработных плат.

С целью улучшения социальной защиты медицинских работников Минздрав Украины уже подготовил проект постановления Кабинета министров Украины об увеличении на 50% должностных окладов врачей, которые работают в заведениях здравоохранения сельской местности. Однако усилия Минздрава Украины по стабилизации кадровой ситуации в отрасли должны быть подкреплены реальной помощью на местах.

В Минздраве считают, что хорошим примером для регионов страны должно стать действенное сотрудничество в этом направлении руководства г. Киева и Киевской области с Национальным медицинским университетом им. А.А.Богомольца в отношении целевой подготовки врачей на базе университета на средства регионов и установление надбавок к должностным окладам врачей столицы.