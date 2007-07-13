Киевсовет выделил средства для центра репродуктивно-перинатальной медицины

Киевский городской совет выделил 2,5 млн. грн. для Киевского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на сессии Киевсовета 12 июля.

Средства выделены с целью введения объекта в эксплуатацию уже в текущем году.

Кроме этого, депутаты горсовета для обеспечения нормального функционирования центра разрешили увеличить Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения штатную численность должностей для этого медицинского заведения на 24 единицы (центр создается на базе городского роддома №4 в Оболонском районе - УНИАН). В частности, увеличено на 9 количество должностей врачей с должностным окладом в размере 920 грн., на 6 – специалистов с базовым и неполным высшим медицинским образованием с должностным окладом в размере 738 грн, на 7 – должностей младших медсестер с окладом в размере 458 грн.

Как сообщал УНИАН, 24 мая сессия Киевского городского совета приняла решение о создании в столице медицинского центра, где бесплатно будут проводить искусственное оплодотворение. Центр репродуктивной и перинатальной медицины решено открыть на базе городского роддома №4.

По официальной информации КГГА, на протяжении 2006 г. в Киеве зарегистрировано 1 тыс. 691 бесплодный пар, из них женское бесплодие зарегистрировано в 1 тыс. 315 случаях, мужское – в 149, соединенное – в 224.

Общее количество семей, которые нуждаются в лечении с применением вспомогательных репродуктивных технологий, – 550. Оплодотворение с помощью вспомогательных репродуктивных технологий проводится в столице на сегодняшний день только коммерческими структурами.

В настоящее время проводятся работы по подготовке соответствующей документации для реконструкции помещения на территории роддома №4, идет подбор высококвалифицированного персонала. Планируется закупить современное оборудование, которое используется в мировой практике.

Открытие заведения будет происходить в три этапа: первый – организация помещений, в которых специалисты будут заниматься вспомогательными репродуктивными технологиями, второй – обустройство помещений для экспериментальной технологии, а последний – организация индивидуальных родильных залов.