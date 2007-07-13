Одаренным детям вредно смотреть новости

Ведущих австралийский эксперт по воспитанию одаренных детей предупреждает родителей о последствиях просмотра новостей по телевидению.

Профессор университета Мирика Гросс говорит, что одаренные дети более чувствительны и глубоко переживают трагедию других людей уже в очень маленьком возрасте. Это может случиться в четыре-пять лет.

Она приводит в пример детей, которые испытывают страх после просмотра репортажей о взрывах. По ее словам, дети переживают, когда представляют чувства членов семьи, чьи близкие не вернулись домой.

Гросс говорит, что родители должны беседовать с детьми после просмотра новостей и помочь им избавиться от беспокойства.