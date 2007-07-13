В Крыму за июнь оздоровлено 41,4 тысяч детей

За первый месяц лета в Автономной Республике Крым (АРК) оздоровлено 41 тыс. 416 детей, из них - 19 тыс. 256 детей социально незащищенных категорий.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по делам молодежи, семьи и гендерной политике АРК.

По данным министерства, в частности, в июне в Крыму было оздоровлено 7 тыс. 726 детей из многодетных и малообеспеченных семей; 5 тыс. 986 детей, состоящих на диспансерном учете; 2 тыс. 321 талантливых и одаренных детей; 1 тыс. 791 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки; 585 детей с девиантным поведением; 538 детей-инвалидов; 303 детей, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

За первый месяц лета в Международный детский центр «Артек» (Большая Ялта, Крым), в соответствие с банком данных, направлено 77 детей социально-незащищенных категорий.

С марта 2007 года осуществляются заезды в Государственное предприятие «Украинский детский центр «Молодая гвардия». Всего, по данным министерства, в этом учреждении оздоровлено 57 детей льготных категорий.

По данным Министерства по делам молодежи, семьи и гендерной политике Крыма, на оздоровление детей социально незащищенных категорий в бюджете АРК в 2007 году предусмотрено 7 млн. 789 тыс. грн.