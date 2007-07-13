Институт Шалимова получил указом Ющенко высший статус

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом предоставил Институту хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Академии медицинских наук Украины статус национального.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Статус национального Института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова Академии медицинских наук Украины предоставлен за весомый вклад в развитие здравоохранения Украины, научные и практические достижения в области хирургии и трансплантологии и учитывая общегосударственное и международное признание результатов деятельности института.

В соответствии с указом в дальнейшем заведение будет называться – Национальный институт хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова.