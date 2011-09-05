Завтра японские парламентарии посетят ЧАЭС

Завтра японские парламентарии посетят Чернобыльскую АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер Палаты представителей Парламента Японии Такахиро ЙОКОМИТИ после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Он заметил, что это необходимо «для того, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию там, чтобы применить опыт Украины в борьбе с последствиями аварии».

Т.ЙОКОМИТИ выразил искреннюю благодарность украинскому народу за поддержку и помощь в преодолении последствий землетрясения и цунами, которые произошли в Японии в марте этого года. При этом он отметил, что Япония прилагает все усилия для стабилизации ситуации на атомной станции «Фукусима-1».

«Мы уже завершили первый этап работ по стабилизации ситуации, и до конца года планируем завершить второй этап», - подчеркнул он.

В свою очередь, В.ЛИТВИН отметил, что визит японской делегации в Украину «имеет большое символическое и практическое значение». По его словам, символичность его в том, что «судьба «наградила» нас общими вызовами, проблемами и общими угрозами».

По словам В.ЛИТВИНА, практическая ценность данного визита заключается в том, чтобы активизировать отношения между Украиной и Японией во всех сферах.