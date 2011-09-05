Завтра в Украине до 27° тепла

Завтра днем в Украине ожидается до 27° тепла, дожди пройдут лишь в западных областях.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 6 сентября будет переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях утром и днем пройдут дожди с грозами, местами сильные дожди, при грозах местами порывы ветра 15-20 м/с. Ветер будет преобладать юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, в южной части и западных областях местами 13-17°; днем 22-27°, на Прикарпатье и Волыни 15-20°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 22-27°.

В столице также без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 24-26°.

5 сентября температура воды в Черномы и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.