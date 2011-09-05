Решение о приеме ребенка без прививок в детсад принимается медкомиссией

Отсутствие прививок у детей в возрасте до 3 лет не повод не принимать их в дошкольные учебные заведения, но решение о принятии ребенка без прививок принимается в каждом частном случае медицинской комиссией и руководителем образовательного заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в сообщении говорится, что сегодня родители, чьи дети в возрасте до 3 лет поступают в дошкольные учебные заведения, сталкиваются с проблемой незачисления детей в детсады в связи с отсутствием у них профилактических прививок по возрасту. При этом в Минздраве отмечают, что такая ситуация с прививками связана с тем, что родители этих детей попали под влияние широкомасштабной антивакцинальной кампании 2008 года и из личных соображений отказались в то время от проведения профилактических прививок.

Как разъясняют в министерстве, детям, которые не получили профилактических прививок согласно календарю прививок, посещать детские заведения не разрешается. В то же время в случае, если профилактические прививки детям проведены с нарушениями установленных сроков в связи с медицинскими противопоказаниями, при благополучной эпидемической ситуации, по решению консилиума соответствующих врачей, они могут быть приняты в соответствующее детское заведение и посещать его.

В случае отсутствия прививок по возрасту (речь идет о детях в возрасте до 3 лет, которые должны поступить в детсад) в заведении здравоохранения, где наблюдается ребенок, должна быть создана иммунологическо-прививочная комиссия, которая определяет график проведения недостающих прививок каждому конкретному ребенку. “Родителям предлагается за определенное время все-таки сделать профилактические прививки уже с нарушением календаря прививок по возрасту, однако реализовать право ребенка быть здоровым”, - отмечают в министерстве.

Решение о приеме ребенка без определенного набора прививок в учебное заведение принимается в каждом частном случае руководителем образовательного заведения. Родители предупреждаются о том, что при повышенной эпидемической ситуации ребенок без определенных прививок становится угрозой как для самого себя, так и для окружающих детей, а потому им предлагается на период повышения эпидситуации забрать такого ребенка из учебного заведения.