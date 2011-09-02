Физкультура и спорт позволят преодолеть демографический кризис

Утвержденная Кабинетом Министров Украины Концепция Общегосударственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы позволит преодолеть демографический кризис в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

В частности, концепция определяет стратегические направления, цели и задачи развития сферы физкультуры и спорта и пути решения поставленных задач.

Целью концепции является нормирование процесса подготовки Общегосударственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы, которая направлена на создание условий для введения здорового образа жизни, привлечения широких слоев населения к массовому спорту и развитие спорта высших достижений.

Это, в свою очередь, позволит конкурировать с ведущими государствами на Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, Всемирных играх по неолимпийским видам спорта, обеспечить воспитание молодежи в духе олимпизма, пропаганды здорового образа жизни, повышения международного авторитета государства.

Как отметил председатель Государственной службы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, в концепции обоснована необходимость решения проблем, которые создают угрозу и являются вызовом сегодня для Украинского государства, и представлены пути выхода из трудного положения.

В частности, речь идет о таких негативных факторах современного этапа развития государства как демографический кризис, который предопределяется уменьшением количества населения Украины с 52,2 млн. в 1992 году до 45,8 млн. в 2010 году; образ жизни населения и состояние сферы физической культуры и спорта, отсутствие постоянных традиций и мотиваций относительно физического воспитания и массового спорта как важного фактора физического и социального благополучия.

В пресс-службе заметили, что существенной проблемой является ухудшение состояния здоровья населения с резко прогрессирующими хроническими болезнями сердца, гипертонией, неврозом, артритом, ожирением и тому подобное, что приводит к уменьшению количества лиц, которые могут быть вовлечены в спорт высших достижений, в частности, способных тренироваться, выдерживая значительные физические нагрузки, и достигать высоких спортивных результатов.

Это приводит к уменьшению количества привлеченных детей и молодежи к занятиям в детско-юношеских спортивных школах. Так, по сравнению с 2007 годом количество лиц, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, увеличилось на 40%, а в детско-юношеских спортивных школах их количество снизилось на 110 тысяч человек.

Кроме этого, существенными проблемами являются неналаженность скоординированной работы между субъектами физкультуры и спорта на этапах спортивного усовершенствования спортсменов; несоответствие требованиям современности и значительное отставание от мировых стандартов ресурсного обеспечения сферы физкультуры и спорта, а именно - организационного, кадрового, научно-методического, медико-биологического, финансового, материально-технического, информационного; невысокая престижность профессий в сфере физкультуры и спорта низкий уровень материального поощрения работников бюджетного сектора этой сферы и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Кабинет Министров Украины утвердил Концепцию Общегосударственной целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на 2012-2016 годы. На эту программу будет выделено 32 млрд. грн.