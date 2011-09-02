Минздрав осуществил поставки в регионы партии вакцин

Министерство здравоохранения Украины осуществило поставки в регионы партии вакцин для профилактики кори, паротита и краснухи, а также бешенства.

Как сообщили УНИАН в пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 31 августа предприятием «Укрвакцина» были осуществлены первые партии поставок в регионы Украины вакцины для профилактики кори, паротита и краснухи на сумму 7 676 997,60 грн., что составляет 24% от запланированного объема. Остальная часть двумя партиями на общую сумму 23 836 800,00 будет поставляться в регионы с сентября этого года.

Также в регионы отправлены партии вакцин для профилактики бешенства на сумму 260 400,00 грн, что составляет 100% от запланированного объема.

Раньше в регионы было поставлено 45% от запланированного объема партии вакцин для профилактики полиомиелита на сумму 2600 000,00 грн. Остальная часть на сумму 3 120 000,00 грн. будет поставлена в регионы в сентябре этого года.

Пресс-служба напоминает, что в этом году по результатам закупочных процедур Минздраву Украины удалось сэкономить около 25 млн. грн. Кроме того, после обращения Министерства здравоохранения к Кабинету министров Украины с просьбой выделить дополнительные средства на закупку иммунобиологических препаратов правительство приняло решение о выделении дополнительных средств в сумме 35 млн. 200 тыс. грн. по бюджетной программе «Программы и централизованные мероприятия по иммунопрофилактике». Это даст возможность почти в полном объеме обеспечить население Украины иммунобиологическими препаратами.