В Украине началось испытание вакцин против птичьего гриппа
Вакцины прошли испытания
Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 10 июля начал производственное испытание инактивированных вакцин против высокопатогенного гриппа птицы.
Вакцины были разработаны отечественными производителями: ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» (вакцина «АвиФлуВак-ИЕКВМ») и корпорацией «Укрзооветпромпостач» (вакцина «ГРИПТАВАК-Н5N1»), сообщили УНИАН в пресс-службе Госветдепартамента.
Вакцины прошли предварительные испытания в лабораторных условиях. Отмечается, что испытания вакцин проводятся после предварительного изучения эпизоотической ситуации относительно высокопатогенного гриппа птицы в населенных пунктах и близлежащих водоемах путем проведения эпизоотологических обследований поголовья домашней, синантропной и дикой птицы.
Производственное испытание вакцин проходит в населенных пунктах Херсонской области, Новотроицкого района: в с. Василивка проводится прививка вакциной «ГРИПТАВАК-Н5N1», в с. Новопокровка - вакциной «АвиФлуВак-ИЕКВМ».
Привитая птица находится под контролем Государственной службы ветеринарной медицины.
В Госветдепартаменте напомнили, что последняя вспышка птичьего гриппа в Украине была зафиксирована в июне 2006 года в селе Пески Сумской области.