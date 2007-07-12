В Украине началось испытание вакцин против птичьего гриппа

Государственный департамент ветеринарной медицины Украины 10 июля начал производственное испытание инактивированных вакцин против высокопатогенного гриппа птицы.

Вакцины были разработаны отечественными производителями: ННЦ «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины» (вакцина «АвиФлуВак-ИЕКВМ») и корпорацией «Укрзооветпромпостач» (вакцина «ГРИПТАВАК-Н5N1»), сообщили УНИАН в пресс-службе Госветдепартамента.

Вакцины прошли предварительные испытания в лабораторных условиях. Отмечается, что испытания вакцин проводятся после предварительного изучения эпизоотической ситуации относительно высокопатогенного гриппа птицы в населенных пунктах и близлежащих водоемах путем проведения эпизоотологических обследований поголовья домашней, синантропной и дикой птицы.

Производственное испытание вакцин проходит в населенных пунктах Херсонской области, Новотроицкого района: в с. Василивка проводится прививка вакциной «ГРИПТАВАК-Н5N1», в с. Новопокровка - вакциной «АвиФлуВак-ИЕКВМ».

Привитая птица находится под контролем Государственной службы ветеринарной медицины.

В Госветдепартаменте напомнили, что последняя вспышка птичьего гриппа в Украине была зафиксирована в июне 2006 года в селе Пески Сумской области.