Вступлению в Украине в силу Конвенции о "похищении детей" 5 лет

1 сентября 2011 года исполняется пять лет со дня вступления для Украины в силу Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, за период применения Конвенции Министерством юстиции Украины как Центральным органом по выполнению Конвенции было проработано 136 заявлений.

В частности, Министерством юстиции Украины на основании Конвенции было направлено 37 заявлений в иностранные органы. Наибольшее количество из них было направлено в Италию – 17 заявлений, в США - 5, в Германию - 3, в Бельгию - 3. Из них 29 заявлений касались возвращения ребенка в Украину и 8 заявлений - реализации права доступа к ребенку, проживающему за рубежом.

Кроме того, 99 заявлений поступило в Украину от иностранных органов. Наибольшее количество заявлений из Италии - 24, Германии - 13, США - 7, Польши - 6, Нидерландов - 6, Израиля - 6, Кипра - 5, Чехии - 4. Из них 82 заявления касались возвращения ребенка, находящегося на территории Украины, в страну постоянного проживания и 17 заявлений - реализации права доступа к ребенку, проживающего в Украине.

Все заявители по этим делам, так же. как и лица, совершавшие действия по вывозу или удержанию ребенка, находились с ребенком в родственных связях. В большинстве случаев заявителем выступал один из родителей ребенка. В одном случае заявителем выступило учреждение, которому согласно решению суда были переданы права попечительства над ребенком.

Министр юстиции напомнил, что Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей вступила для Украины в силу с 1 сентября 2006 года.

На сегодняшний день Конвенция применяется в отношениях между Украиной и 55 государствами-участницами: Латвией, Чешской Республикой, Румынией, Болгарией, Люксембургом, Словакией, Грецией, Панамой, Кипром, Королевством Нидерланды, Гондурасом, Израилем, Уругваем, Венгрией, Эквадором, Италией, Перу, Республикой Польша, Эстонией, Чили, Сербией, Мексикой, Францией, Аргентиной, Финляндией, Португалией, Колумбией, Монако, Бельгией, Бразилией, Новой Зеландией, Багамами, США, Швецией, Хорватией, Германией, Ирландией, Испанией, Боснией и Герцеговиной, Турцией, Черногорией, Китаем, Словенией, Венесуэлой, Грузией, бывшей Югославской Республикой Македонией, Литвой, Мальтой, Исландией, Марокко, Албанией, Арменией, Сан-Марино, Сейшельскими островами и Соединенным Королевством Великбритании и Северной Ирландии.

Как известно, Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей под термином «похищение» предусматривает незаконное перемещение или удержание ребенка, если при этом нарушаются права попечительства над ребенком в соответствии с законодательством государства, в котором ребенок постоянно проживал до перемещения или захвата.

Суть Конвенции заключается в том, что один из родителей (или любое другое лицо, которому принадлежат права попечительства над ребенком) не имеет права единолично принимать решения об изменении местожительства ребенка и, в частности, вывозить его в другое государство. А в случае возникновения такой ситуации ребенок должен быть немедленно возвращен в государство своего постоянного проживания для того, чтобы компетентный орган именно этого государства как государства постоянного местожительства ребенка принял решение об определении местожительства ребенка и участии в его воспитании родителей (других лиц). Главными целями Конвенции является обеспечение немедленного возвращения детей в государства их постоянного местожительства и защита от вредных последствий их незаконного перемещения в другие государства или незаконного удержания.