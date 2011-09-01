Второй день осени в Украине будет по-летнему теплым

2 сентября в Украине будет по-летнему тепло, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, лишь в карпатском регионе, восточных, а днем и в Винницкой и Одесской областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер на протяжении суток будет преобладать северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 19-24°; в южной части и восточных областях ночью 12-17°, на побережье Крыма до 21°, днем 23-28°.

В Киеве и области без осадков. Температура по области ночью 8-13°, днем 19-24°. В г. Киеве температура ночью 11-13°, днем 21-23°.

1 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 21-23°, в Днепре возле Киева 20°.