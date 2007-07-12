Медики рассказали, что недостаток сна можно восполнить

Более 60% людей регулярно недосыпают, что приводит к отрицательным последствиям для их здоровья. Но медики Гарварда утверждают, что недостаток сна можно восполнить.

В своем исследовании врачи сформировали группы здоровых мужчин и женщин в возрасте 21-38 лет, которые получали по восемь, шесть или четыре часа сна ночью или не имели возможности спать вообще в течение трех ночей подряд. Днем спать не разрешалось.

Каждые два часа во время бодрствования все участники проходили тесты на реакцию, память и познавательную способность.

После двух недель специалисты сделали вывод, что лишение сна, безусловно, негативно сказывается на здоровье человека, но упущенные сонные часы можно восполнить.

Если вы пропустили 10 часов сна более чем за одну неделю, необходимо выспаться до конца недели и на следующей неделе, говорят исследователи.

Если вы имеете хроническую бессонницу в течение десятилетий, отоспаться можно за несколько недель нормального здорового сна.

Как только вы самостоятельно определите, в каком количестве сна нуждается ваш организм, это будет являться руководящим фактором для составления ежедневного графика таким образом, чтобы учитывать эти часы, заключают медики.

АМИ-ТАСС