Жвачка: больше пользы или вреда?

Жевательная резинка или просто жвачка была изобретена в Соединенных штатах почти сто пятьдесят лет назад Уильямом Сэмплом, который никогда не пытался ее производить.

А сейчас все американская молодежь, да и не только, постоянно жует. В США более ста видов жвачки. Среднестатистический американец за год сжевывает более трехсот пластинок жевательной резинки. А в общей сложности граждане Штатов тратят на нее приблизительно два миллиарда долларов. После Второй мировой войны жевательная резинка завоевала весь мир.

В рекламе всегда описывают полезные свойства жвачки: и зубную эмаль она укрепляет, и появления зубного камня предотвращает, и запах изо рта устраняет, даже кислотно-щелочной баланс восстанавливает. Правда ли это? Однозначно, нет! Если одним из компонентов жевательной резинки является сахар или глюкоза, то во рту наоборот в огромном количестве размножаются бактерии.

Если используются заменители сахара, то их нельзя долго употреблять из-за вредности. А составляющие на букву Е могут стать причиной стоматологических и других заболеваний. Детям до трех лет жвачка вообще запрещена.

По правде говоря, жевательную резинку можно употреблять только пять - десять минут после еды, так как именно в этот период она помогает выделяться желудочному соку, способствуя улучшению пищеварения и частично очищая полость рта от пищевых остатков. Постоянно жевать резинку не стоит, а то рискуете заработать гастрит и подобные заболевания.

Не нужно также жевать и курить, потому что тогда табачные канцерогены попадают в желудок со слюной.

Когда человек жуёт жвачку, полость рта очищается только на жевательных поверхностях зубов, а кариес возникает чаще на межзубных. То есть, особой пользы для предотвращения стоматологических заболеваний от жвачки нет, а вот вред возможен.

Когда мы жуем, организм думает, что мы кушаем, и начинает выделять вещества, которые разлагают пищу. Если организм здоров, то это особо не страшно, а если присутствует язва или гастрит, то жвачка очень вредна, противопоказана. А вкусовые добавки, входящие в состав резинки, и продукты их метаболизма мягко говоря не полезны для здоровья.

Вывод один - жевательную резинку лучше не употреблять. И детей к ней лучше не приучать, пусть фрукты жуют.

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