На Волыни молния убила ребенка

В Волынский области молния смертельно поразила 13-летнего подростка.

Трагедия произошла неподалеку от села Смитын, Маневицкого района, сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Волынской области.

Молния попала в подводу, на которой крестьяне ехали на сенокос.

В МЧС отмечают, что молнии, обычно, поражают человеческое сердце, которое имеет повышенную электропроводимость. Люди выживают, если им своевременно оказать реанимационную помощь. Это может сделать любой. Сначала нужно нанести потерпевшему так называемый прекардиальный удар - сильный удар кулаком по грудине. Часто этого бывает достаточно, чтобы возобновить работу сердца и вывести человека из состояния клинической смерти. Потом нужно перейти к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. После этого больного необходимо отвезти в больницу, подчеркнули в МЧС.