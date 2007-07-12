Ющенко обследуют швейцарские врачи

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл в Швейцарию для планового медицинского обследования и динамического контроля за реализацией лечебной программы по выведению диоксина из организма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, поездка происходит в рамках отпуска главы государства.

Как известно, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Периодически он ездит в Швейцарию на плановые медицинские обследования.