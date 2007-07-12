От гепатита спасет математика

Совместное исследование, проведенное доктором Леонидом Бродским из Института эволюции Хайфского университета и доктором Мильтоном Тейлором из университета Индианы (США), привело к открытию математического метода, который поможет определить, какие гены в организме борются с атакующими нас вирусами.

С помощью этой модели Бродским и Тейлором было выявлено 37 генов (из 22.000 возможных), которые вступают в борьбу гепатитом С.

"Когда мы знаем, какие именно гены отвечают за борьбу с вирусами, атакующими печень, мы сможем более эффективно вести поиск лекарств, которые будут способны активизировать конкретные гены", - отметил доктор Бродский.

Группа провела клинические испытания на 400 пациентах в восьми различных медицинских центрах, расположенных в Соединенных Штатах.

Гепатита С, выявленный у многих пациентов, которые подвергались процедуре переливания крови, или у наркоманов, пользующихся общими иглами, атакует печень и в крайних случаях может привести к развитию рака печени.

В настоящее время известно только одно лекарство – Интерферон, которое используется для лечения этого вирусного заболевания, однако оно эффективно отнюдь не для всех пациентов.

"В будущем мы надеемся найти другие лекарственные препараты, которые будут более целенаправленно воздействовать на все 37 генов, - заявил доктор Бродский, который пояснил, что разработанная им и доктором Тейлором математическая модель может применяться не только в области медицины, но также в биологии и сельском хозяйстве.

MIGnews