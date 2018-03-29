Загорать полезно, но без фанатизма...

Загар стал популярным в 60-е годы прошлого века, после того, как знаменитая Коко Шанель ввела в моду смугловатый цвет кожи. С тех пор дерматологи мечтают о том, чтоб вернуть моду на аристократическую бледность. Ведь те, кто беспощадно жарится на летнем солнце, особенно люди с бледной кожей, блондины с голубыми глазами – потенциальные пациенты дерматологов. Рак кожи – болезнь, которая заметно участилась в последнее время. Врачи предупреждают, что нынешнее солнце, как никогда, агрессивно и вредное.

На вопросы отвечает врач-дерматолог Ольга БОГОМОЛЕЦ.

- Светлана, что такое загар и как правильно загорать, чтобы не навредить себе?

- Загар – это так называемый защитный зонтик, который защищает кожу от ожогов, защитная реакция кожи на вредное действие ультрафиолета. Излучение пронизывает большое количество слоев кожи и влияет на ДНК клеток - вызывает мутации, которые могут стать причиной перерождения клеток и изменения их генофонда. Кожа защищает себя. В эпидермисе (верхнем слое кожи) есть клетки меланоцит, который активизируется в ответ на влияние солнечных лучей и производит пигмент меланин, строя из него темную прослойку - своеобразный фильтр. Именно он поглощает большую долю ультрафиолета, препятствуя его проникновению в глубокие слои кожи. Можно проверить, насколько вашу кожу состарил загар, – проведите тест: сравните кожу на лице и на ягодицах.

Наши предки ценили аристократическую бледность - ходили под зонтиками, в шляпках и в перчатках. Загоревшими были только люди, вынужденные заниматься физическим трудом. Но впоследствии мода на загар стала свидетельствовать об уровне материального обеспечения – о том, что человек может позволить себе поехать на курорт. Но отдыхать можно и без фанатизма, в тени, где лучи не так агрессивны.

- Скажите, какие месяцы наиболее опасны для загара?

- Каждый год определяется активность солнца и строится специальная кривая солнечной активности, которая фиксирует ее пики и падения. Кривая отвечает не месяцам, а дням и неделям. Большинство пиков приходится на июль и август. Кроме того, независимо от месяца, солнце наиболее активно в местах, над которыми есть озоновые дыры, и высоко в горах. Например, в Карпатах.

- Светлана, а в какие часы дня наилучше загорать?

- Если человек загорает с восходом солнца, то первые утренние лучи, полученные на протяжении двух часов, защищают от вредного действия ультрафиолета на целый день. Но на отдыхе вряд ли кто-то захочет на рассвете бежать на пляж. Поэтому советую принимать солнечные ванны до 11 или после 16 часов дозировано (начиная с пяты минут, а затем – в тень). Море от загара не спасет – солнце проходит на глубину до 1 м. Поэтому сгореть можно, даже ползая по дну, ловля крабов. Не обсыхайте на солнце: выкупались – сразу вытритесь полотенцем. Капли воды на теле, как линзы, усиливают облучение солнцем. А если капля будет на родинке, может сработать пусковой механизм нарушения злокачественного процесса. Есть ряд заболеваний, при которых прямое солнечное облучение противопоказано. Например, гипертония, сахарный диабет, мастопатия, нарушение работы щитовидной железы, наличие многих родинок и др. Детям до трех лет загорать нельзя, а также тем детям, в которых есть 5-6 и больше родинок, особенно больших, или коричневое родимое пятно. Они принадлежат к группе риска, их нельзя вывозить на отдых в климатический пояс, не характерный для места рождения.

- Многие женщины любят “загорать” в соляриях. Это не вредно?

- Изюм – это сочная виноградина, которая условно побывала в солярии. То же делает с кожей солнце. Вот и делайте выводы, вредно это или полезно. Хотя иногда я даже советую побывать в солярии. Вы целый год работаете в офисе. Света белого, а тем более солнца, не видите. И потом летом собираетесь поехать на море. Допустим, в Тунис или Египет. То, что вы там обгорите, однозначно. В таких случаях кожу лучше подготовить. Перед поездкой походить в солярий, чтобы на коже проступил первый загар (оптимальный режим – два раза в неделю). А еще лучше в выходные выезжать на природу, постепенно “приучая” кожу к солнцу.

- Провоцирует ли загар онкологические заболевания?

- Сам загар (темный цвет кожи) - это конечный продукт. А начинается он из воспаления. Прежде чем потемнеть, кожа краснеет. В случае воспаления высокой степени появляется солнечный ожог - пузыри и пигментные пятна. Доказана связь между солнечными ожогами и онкологическими заболеваниями. Солнечные ожоги, полученные в детстве, повышают риск развития меланомы - одной из злокачественных опухолей. Ожоги, полученные во взрослом возрасте, повышают риск развития рака кожи. Сам по себе загар не вреден, однако он, обычно, проходит через стадию солнечного ожога, а ожоги очень вредны. Кроме того, загар имеет свойство аккумулироваться - все солнечные ожоги остаются в ДНК клеток. Это как стакан, который постепенно наполняется, и в какой-то момент вода перельется через край. Так и кожа, которая перебрала солнца, может отреагировать возникновением меланомы или рака. Ожоги, полученные в детстве, могут дать о себе знать, даже если человек не загорал во взрослом возрасте. Поэтому, загорая, наблюдайте за изменениями кожи и за родинками, если они у вас есть. Не заклеивайте их от солнца, чтобы не было термической конденсации. Лучшая защита - светлая хлопковая, не трикотажная и не облегающая одежда.

Не пользуйтесь на пляже декоративной косметикой, дезодорантами и парфюмериями – они могут спровоцировать появление пигментных пятен.

- Кому категорически противопоказано загорать?

- Тем, кто всегда сгорает, - у кого I и II фототип кожи. На типы за светочувствительностью кожа разделяется в зависимости от способности загорать. Люди с кожей I типа испытывают ожег уже после получасового пребывания на солнце, люди с кожей II типа загорают тяжелее, но легко получают солнечные ожоги. У людей с кожей III типа пребывания на солнце вызывает легкий ожог, который переходит потом в загар, нередко очень интенсивный. Люди с кожей IV типа легко загорают, не испытывая солнечных ожогов. У людей с кожей V и VI типа уровень меланина в коже значительно выше, они могут переносить инсоляцию любого уровня и при этом не сгорать. Светочувствительность I-IV типов свойственна людям белой расы, V - людям со смугловатой кожей, VI типа - неграм. Большинство населения Украины - люди с кожей III и IV типа. Нельзя подставляться солнцу людям, в которых близкие родственники имели меланомы. Аккуратно нужно загорать людям, больным псориазом, - некоторые формы этого заболевания солнце вылечивает, иные, напротив, заостряет. Если “перезагореть”, псориаз, может перейти из одной формы в другую. Нельзя загорать во время беременности. Будущей маме можно отдыхать на море, но только купаться и находиться в тени.

- Ультрафиолет имеет и позитивные стороны?

- Конечно. Солнечные лучи необходимы для синтеза витамина D - профилактики рахита. Известно, что у детей, лишенных солнца, возникает рахит. Ученые доказали: чтобы синтезировать достаточное количество витамина D, достаточно, чтобы солнце 15-20 минут попадало, например, на руки и лицо.

Алеся Ненчинская