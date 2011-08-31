Погода на 1 сентября
13:36, 31 августа 2011Страна
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На Закарпатье и в восточных областях - дожди
Завтра в Украине осадков не ожидается, лишь на Закарпатье и в восточных областях днем местами небольшие кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Температура ночью 11-16°, в Крыму и Приазовье до 19°, в западных областях 7-12°; днем 20-25°, в южной, восточной части и в Днепропетровской области 27-32°.
В Киевской области в четверг осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 20-25°. В Киеве температура ночью 13-15°, днем 21-23°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 19-23°, в Днепре возле Киева 21°.
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