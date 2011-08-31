Азаров не против, чтобы родителям дали выходной день 1 сентября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поддерживает предложение предоставить родителям первоклассников выходной день 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Кабинета Министров Украины.

«Завтра особенный праздник у первоклассников и их родителей. Министерство образования проинформировало, что обратилось к работодателям с предложением предоставить родителям первоклассников выходной день 1 сентября. Я лично поддерживаю эту просьбу. И к родителям просьбы: обязательно придите в школу всей семьей. Давайте максимально все вместе сделаем настоящий праздник для семей первоклассников», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он обратил внимание на то, что украинские дети рано начинают курить и употреблять алкогольные напитки, и в противодействии этой проблеме большую и первейшую роль играет семья, но роль учителя также чрезвычайно важная.

«Школа не может ограничиваться только тем, что дает знания. Она должна воспитывать высокообразованных, высоконравственных и здоровых граждан Украины», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.