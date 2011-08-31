Янукович поручил Азарову дать денег на лекарства для людей с ВИЧ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение премьер-министру Николаю АЗАРОВУ профинансировать в текущем году закупку лекарств для ВИЧ-инфицированных людей в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент также поручил правительству учесть потребности ВИЧ-инфицированных в лекарствах при подготовке проекта Государственного бюджета на 2012 год и принять все необходимые меры для доставки лекарств тем, кто в них нуждается.

Пресс-служба Президента также отмечает, что сегодня работники Управления по вопросам обращений граждан Администрации Президента Украины получили открытки, которые им передали дети. В этих открытках дети просят выделить средства для закупки лекарств для себя и своих близких, больных СПИДом.