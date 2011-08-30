"Скорые" должны внедрять GPRS - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым распространять разработку харьковских врачей по использованию GPRS на «скорой помощи».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая перед административно-хозяйственным активом Харьковской области после посещения Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

В частности, на станции скорой помощи Н.АЗАРОВУ продемонстрировали работу службы, в которую внедрена авторская разработка работников больницы – автоматизированная система организации, управления и контроля скорой медицинской помощи на основе GPRS-связи.

По словам работников больницы, система позволяет сократить время прибытия на вызов с 15 до 8 минут, в 2-2,5 раза сократить время на обработку вызова в центральной диспетчерской и передачу вызова бригаде медиков.

Данная система активно внедряется в Харьковской и Луганской областях.