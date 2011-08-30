Налоговая проверит места для курения

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена проверять места для курения на наличие соответствующих обозначений, а также места, где не разрешается курить.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Согласно сообщению, руководство службы поручило региональным подразделениям провести с предпринимателями разъяснительную работу относительно выполнения закона «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий». Закон предусматривает, что в специально отведенных местах будут установлены таблички с текстом «Место для курения. Курение вредит Вашему здоровью!». Если курение запрещено, это также должно отмечаться на таких табличках. «Налоговая обязана проверять их наличие (наличие табличек – УНИАН)», - сообщает пресс-служба ГНСУ.

Налоговики по итогам проверок в первом полугодии 2011 года выявили, что около 12% нарушений (521 случай из 4281), выявленных на предприятиях, торгующих алкоголем и табаком, является именно отсутствие наглядной информации о запрете или разрешении курения.

В ГНСУ напомнили, что к нарушителям применяется штраф в размере 3400 грн.