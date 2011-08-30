Азаров ознакомится с работой скорой помощи

Премьер-министр Украины Николая АЗАРОВ сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

В Харькове глава правительства планирует посетить выставку медицинского оборудования и ознакомиться с работой службы скорой и неотложной помощи.

Кроме того, Н.АЗАРОВ примет участие в собрании актива Харьковской области, во время которого вручит награды лучшим работникам сельского хозяйства и дорожной отрасли, а также пообщается с журналистами.