Азаров ознакомится с работой скорой помощи
10:25, 30 августа 2011Страна
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Поездка на Харьковщину
Премьер-министр Украины Николая АЗАРОВ сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.
В Харькове глава правительства планирует посетить выставку медицинского оборудования и ознакомиться с работой службы скорой и неотложной помощи.
Кроме того, Н.АЗАРОВ примет участие в собрании актива Харьковской области, во время которого вручит награды лучшим работникам сельского хозяйства и дорожной отрасли, а также пообщается с журналистами.
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