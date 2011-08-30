Минздрав завершит закупку препаратов для больных ВИЧ/СПИД

Министерство здравоохранения Украины в ближайшее время завершит процедуры закупки антиретровирусных препаратов для больных ВИЧ-инфекцией/СПИД.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, в 2011 году на лечение ВИЧ-инфицированных для Минздрава Украины из государственного бюджета было выделено 144 млн. грн. (всего по соответствующей программе «Меры противодействия ВИЧ-инфекции /СПИДу» было выделено 215 млн. грн.).

Для решения вопроса о дополнительной закупке антиретровирусных препаратов для обеспечения лечением пациентов, которые в этом нуждаются, министр здравоохранения Украины Александр АНИЩЕНКО обратился в Кабинет министров Украины с просьбой выделить из государственного бюджета Украины на 2011 год дополнительные средства в размере 82 625,530 тыс. грн. Кабинет министров Украины дал поручение Министерству финансов Украины решить этот вопрос.

В ближайшее время в Минздраве завершатся процедуры закупки антиретровирусных препаратов для больных, что позволит, с учетом наличия остатков препаратов в регионах, обеспечить непрерывную терапию.

По предварительной информации, в 2012 году правительство планирует дополнительно выделить 106 млн. грн. из государственного бюджета. Это позволит министерству выполнить свои обязательства относительно продолжения лечения в 2012 году пациентов, которые его получают.

По состоянию на 1 июля 2011 года антиретровирусную терапию (далее – АРТ) получают 24 тыс. 411 чел., из них за средства государственного бюджета - 20 тыс. 601 чел. (84,4%) и 3 тыс. 810 чел. (15,6%) - за средства Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (6-й раунд) в рамках реализации программы "Поддержка профилактики ВИЧ/СПИДа, лечения и ухода для наиболее уязвимых групп населения в Украине". Кроме того, в заведениях пенитенциарной системы за средства Глобального фонда 6-го раунда АРТ получают 797 чел. Всего в Украине АРТ получают 25 тыс. 208 чел.