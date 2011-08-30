Азаров просит Януковича привлечь к ответственности главу Минздрава

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с представлением о привлечении к дисциплинарной ответственности министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО и его заместителей за неудовлетворительную работу по закупке лекарств.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, такое решение было принято по результатам рассмотрения отчета правительственной комиссии во главе с первым вице-премьер-министром, министром экономического развития и торговли Андреем КЛЮЕВИМ, которая была создана две недели назад для расследования причин блокирования закупки лекарств и определения ответственности руководителей Минздрава, которые допустили возникновение такой чрезвычайной ситуации.

М.АЗАРОВ предлагает В.ЯНУКОВИЧУ привлечь к ответственности руководителей Минздрава за «ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, в частности невыполнение государственных целевых программ и комплексных мероприятий по здравоохранению, функции по реализации которых положено на Минздрав».

Внесено предложение относительно объявления выговора министру здравоохранения А.АНИЩЕНКО, первому заместителю министра Раисе МОИСЕЕНКО, заместителю министра Александру ТОЛСТАНОВУ, заместителю министра – руководителю аппарата Галине КАЛИШЕНКО.

Правительство также будет инициировать увольнение директоров профильных департаментов Министерства здравоохранения, если на протяжении сентября закупка лекарств не будет проведена. Пока правительство ограничилось выговорами этим руководителям, которые работают на должностях только два месяца.

Кабинет министров поручил А.АНИЩЕНКУ доложить 28 сентября на заседании правительства о состоянии дел с обеспечением населения лекарственными и медицинскими изделиями, в том числе препаратами крови и ее компонентами для больных гемофилией, а также об обеспечении медицинских учреждений необходимыми вакцинами.

Правительственная комиссия установила, что среди основных причин, которые сделали невозможным своевременное обеспечение больных жизненно необходимыми лекарствами, было несовершенство процедуры закупки медикаментов и ненадлежащее выполнение должностными лицами Минздрава, вплоть до самых высоких руководителей министерства, своих обязанностей.

Сообщалось, что для проведения мероприятий по безотлагательному обеспечению населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также обеспечению медучреждений вакцинами, Департамент государственных закупок и государственного заказа разработал законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О проведении государственных закупок». Документ направлен на упрощение порядка закупки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения путем сокращения срока представления предложений доконкурсних торгов до 10 дней. Также законопроектом предусматривается установление возможности продолжения действия договоров о закупке лекарственных препаратов и изделий медназначення в следующем году на 30% от суммы предыдущего договора.

На сегодня комитет по проведению конкурсных торгов Минздрава ведет постоянную и систематическую работу по организации закупок лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения по процедуре открытых торгов. Также 26 августа Минэкономразвития предоставило МЧС согласования на применение процедуры закупки у одного участника для приобретения лекарств для больных гемофилией, на которые уже выделено 50 млн. грн.